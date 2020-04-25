رياضة | مباريات دون جماهير.. حلًا إجباريًا في ظل تفشي كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مباريات دون جماهير.. حلًا إجباريًا في ظل تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الرابطة الإنجليزية للاعبين المحترفين، من استئناف مباريات كرة القدم، قبل وضع جميع الترتيبات والتحصينات اللازمة بشأن الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أثر ذلك بوقف منافسات كرة القدم في معظم أنحاء العالم منذ النصف الأول لشهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في بيان أصدرته اليوم السبت:"من الواضح أنه قبل أي استئناف لنشاط كرة القدم، يجب وضع ترتيبات مناسبة لاختبارات للمشاركين، وهذا أمر محوري في خطتنا الحالية، كما هو الحال بالنسبة للتأكد من عدم وجود أي تأثيرات سلبية على البلاد."

وكشفت تقارير صحفية، أن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخططون لاستئناف نشاط الدوري الإنجليزي الممتاز دون حضور جماهيري، خلال شهر يونيو المقبل.