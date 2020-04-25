رياضة | إليوت: محمد صلاح "ملك" وقدوة لشباب ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إليوت: محمد صلاح "ملك" وقدوة لشباب ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هارفي إليوت الجناح الإنجليزي الشاب لاعب ليفربول، عن السر وراء تطور مستواه مع الريدز هذا الموسم .

انتقل اليوت صاحب الـ17 عام إلى ليفربول خلال موسم الانتقالات الصيف الماضي قادمًا من فولهام، حيث يُعد الشباب الإنجليزي أحد المواهب الذي سيعتمد عليها المدير الفني يورجن كلوب في السنوات المقبلة.

وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، قال إليون :"تطور مستوايا مع ليفربول بسبب تواجدي بشكل يومي بجانب محمد صلاح في التدريبات فهو قدوة للشباب ".

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وتابع بوصف محمد صلاح، وقال إليوت :"صلاح ملك، يستحق أن أقول عنه ذلك".

وتابع :"أنا أنظر إلى صلاح فهو يلعب في نفس مركزي وأنا أحبه كثيرًا، أنا أتابع أسلوبه وطريقته في اللعب، وشخصيته خارج وداخل الملعب".

واختتم :" أنا أواجه محمد صلاح في التدريبات، وأتعلم منه الكثير حتى في صالة الجيم، يطلب منيّ أن أقوم بأشياء معينة وهذا ما يدفعني كثيرًا وله تأثير كبير علينا كلاعبين شباب في النادي".