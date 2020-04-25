رياضة | الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم المحمدي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الأخيرة والتي تفيد بأن الأهلي قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي أنه ليس هناك أي عروض حالية لضم المحمدي.

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وأضاف المنياوي في تصريحات تليفزيونية :" المحمدي لا يمتلك أي عروض سواء من الأهلي أو أي فريق أخر".

واضاف أن الأمر ربما لم يتعد حديث بعض وكلاء اللاعبين ونادي الإسماعيلي لا يتعامل سوي مع العروض الرسمية.

وأوضح أن المحمدي مستمر مع الإسماعيلي ولن يلعب محلياً سوي للدراويش واذا كانت هناك عروض خارجية فسيجري مناقشتها في ظل الاحتياجات الفنية .