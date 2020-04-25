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رياضة | لاتراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم أحمد حجازي

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كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر لاتراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

لايزال يصر مسئولو النادي الأهلي، على التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليكون أولى تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات المقبلة.

 

وكان الأهلي قد تواصل مع حجازي مؤخرا لجس نبض اللاعب للعودة للقلعة الحمراء، ولكن اللاعب أكد أنه يرغب في مواصلة تجربته الإحترافية.

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ويصر مسئولو الأهلي على تجديد المفاوضات مع اللاعب، خاصة وأنه يعد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية خلال أخر 20 عام.

 

ويتولى أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ملف أحمد حجازي لحسمه في الفترة المقبلة وإعادة اللاعب للقلعة الحمراء.

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