رياضة | أبرز الأندية المفاوضة لضم عامر عامر.. وهذا ما قدمه مع الإنتاج

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرز الأندية المفاوضة لضم عامر عامر.. وهذا ما قدمه مع الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الإنتاج الحربي لكرة القدم، البحث عن حارس مرمى مميز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبًا لرحيل حارس مرمى الفريق عامر عامر.

وبدأت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربي، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادي وعضوية خالد مهدي مدير الكرة، ومختار مختار المدير الفني للفريق، البحث عن حارس مرمى مميز خلفًا لـ عامر عامر، بعد تلقيه عروضاً مميزة، في أمل التعاقد مع حارس مرمى يستطيع الدفاع عن عرين الفريق بجانب أحمد يحيى الحارس الحالي.

وخاض حارس المرمى عامر عامر 16 مباراة هذا الموسم استقبل فيها 14 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات.

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ودخل النادي المصري البورسعيدي في قائمة الأندية التي تفاوض على ضم عامر، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ترحيب إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته حال وصول عرض مميز مادياً، وموافقة الجهاز الفني على الاستغناء عن خدماته، وطلب مسئولو المصري من الإنتاج الحربي تحديد المقابل المادي للاستغناء عن الحارس .

و رحب خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي برحيل عامر في وقت سابق، للنادي الأهلي، في حال وصول عرض رسمي لضمه.

وعلق مهدي عن وجود رغبة من الأهلي في التعاقد مع عامر قائلًا،"حال وصول عرض رسمي من الأهلي سنعرض الأمر على مختار مختار المدير الفني للفريق لاستطلاع رأيه في الاستغناء عن الحارس من عدمه، وحال موافقته ووجود عرض مادي مميز سنوافق على رحيله بخلاف ذلك فلن يرحل عامر عامر وسوف يستكمل عقده مع النادي".