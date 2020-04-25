رياضة | كارتيرون يضع خطة للحفاظ على لياقة الفرسان في رمضان

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يضع خطة للحفاظ على لياقة الفرسان في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر بارتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، متابعة برنامج التغذية الخاص باللاعبين مع الجهاز الطبي للفريق، ومتابعة الحالة البدنية لكل لاعب حرصًا على حفاظ اللاعبين على لياقتهم خلال شهر رمضان، تجنبًا لزيادة الوزن.

وطالب كارتيرون، أخصائي التغذية بالفريق بوضع برنامج تغذية خاص للاعبين خلال شهر رمضان الكريم، تحسبًا لعودة النشاط الرياضي في أي وقت، بعد توقفه في الوقت الحالي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ولجأ المدرب الفرنسي لتقسيم الفرسان على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون، يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التي حددها المدير الفني للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين في المنزل خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد آخر نجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة الأفريقية، التي تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما في شهر مايو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشي فيروس كورونا.