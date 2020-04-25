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رياضة | كريستيانو رونالدو ينهي أحلام ريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ينهي أحلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطارد الشائعات كريستيانو رونالدو لاعب وهداف يوفنتوس الإيطالي رغم وصوله إلى "بيانكونيري" قبل عامين فقط وتواجده الحالي في مدينة ماديرا البرتغالية هربًا من فيروس .

 

كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن تعهد "الدون" بالبقاء مع اليوفي لمدة عامين آخرين، ما يعني التزامه مع الفريق حتى نهاية عقده وعدم رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

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وأشارت الصحيفة إلى سعادة صاحب الـ35 عاما في مدينة تورينو، وارتباطه بعلاقة ممتازة مع إدارة النادي الإيطالي وزملائه في الفريق، والتي ولدت لديه دافعا للبقاء لفترة أطول.

 

ويرغب رونالدو في مساعدة يوفنتوس على اقنناص لقب ، الغائب عنه منذ عام 1996 بينما لا يزال ريال مدريد ينتظر إشارة منه.

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