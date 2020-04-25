رياضة | "زياش" بصفوف تشيلسي الإنجليزي في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "زياش" بصفوف تشيلسي الإنجليزي في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أمس الجمعة، إلغاء منافسات الموسم الكروي الجاري 2019-2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير صحفية هولندية، انتهاء علاقة المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، رسميًا مع فريقه.

وانتهت علاقة اللاعب المغربي بأياكس رسميًا بعد التوقيع لنادي تشيلسي الإنجليزي، للانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وأوضح زياش، سعادته لأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي قد تحدد قبل التعرض لانتشار فيروس كورونا الذي يؤثر على اللعبة عمومًا في كل أنحاء العالم.