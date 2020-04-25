شكرا لقرائتكم طارق السعيد: قرار رحيلى للأهلى كان منطقيا بسبب تخلى الزمالك عنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السعيد نجم نادي الزمالك والأهلى ومنتخب مصر، إن قرار رحيله عن الزمالك للأهلى كان طبيعيا بعد أن استغنى عني نادي الزمالك.

وأضاف طارق السعيد فى مداخلة هاتفية مع سيف زاهر على قناة "أون سبورت"، أنه حقق نجاحات مع الأهلى على الرغم من ذلك كانت فترة التوهج الكروى كانت فى الزمالك - على حد قوله.

وعلى الجانب الآخر، قال زميل الأمس طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، إنه أحد أهم أسباب أهداف عبدالحليم على نجم القلعة البيضاء والهداف التاريخي لها بسبب عرضياتى من الجبهة اليسرى.

وأضاف طارق السيد: عبدالحليم على وحسام حسن هما أفضل رؤوس الحربة، الذين شاركت معهم وكثير ما كان العميد يعنفني فى غرفة الملابس بسبب اعتقاده بأنني متعمد إرسال الكرات لعبدالحليم على.