شكرا لقرائتكم وائل القبانى: هذه أسباب توقيعي للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وائل القبانى نجم نادي الزمالك السابق عن كواليس توقيعه للنادي الأهلى قائلا: تواصلت مع مسئولى الأهلى بالفعل ووقعت، ولكن كان توقيع مشروط بعدم الإعلان فى ذلك الوقت لأن عقدي مع نادي الزمالك كان ممتدا لستة أشهر - على حد قوله، ثم تم تسريب الأمر للإعلام بتوقيعي للأهلى وهو ما أغضب إدارة الزمالك حينها وعدلت عن القرار.

وأضاف القبانى قائلا: وقعت للأهلي لكني لم أحصل على عقد، أعطوني مبلغ بسيط حينها وأعادته بعد ذلك، وتواصلت مع عدلي القيعي وكان مسافرا وطلبت منه العقد لأني لا أريد إتمام الصفقة.

وفي المقابل، جلس معي ممدوح عباس وقال سأمنحك 100 ألف جنيه سنويا بخلاف عقدك في الزمالك.