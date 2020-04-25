- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مصر تساوى الأرجنتين وتتفوق على انجلترا في قائمة أفضل 50 مدربا بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتلت مصر المرتبة التاسعة بين أكثر الدول نجاحا للمدربين في أخر 30 سنة ماضية، حسب تقرير واحصائية نشرها موقع maxifoot في مقال أصدره اليوم السبت عن قائمة أفضل 50 مدربا في العالم خلال العقود الأخيرة بداية من سنة 1990.
وتفوقت مصر على دول عريقة مثل انجلترا وبلجيكا وتركيا واسكتلندا.
وحل المعلم حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، وصاحب ثلاثية أمم أفريقيا مع الجيل الذهبي أعوام 2006، 2008، 2010، ضمن أفضل 50 مدرب في العالم خلال آخر 30 سنة ماضية.
واحتل شحاته المرتبة الـ 35 بين أفضل 50 مدرب في العالم متفوقا على عمالقة التدريب في العالم وفي مقدمتهم دييجو سيمويني ويورجن كلوب.
كما حل المدرب الراحل محمود الجوهري في المرتبة الأخيرة محتلا الترتيب الـ 50.
وتمكن المدرب الأسكتلندي أليكس فيرغسون من إحتلال صدارة ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال العقود الأخيرة بعد قيادته نادي مانشستر يونايتد الإنقليزي إلى تحقيق البريميرليغ في 13 مناسبة وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر.
وجاء الألماني يورجن كلوب في الترتيب 36 عالميا فيما حل دييجو سيميوني في الترتيب 38 عالميا.
هذا الترتيب أعتمد على معيار التنقيط حيث تسند 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالبطولات القارية الكبري في اوروبا واسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ولمعرفة أكثر الدول تمثيلاً في قائمة أفضل 50 مدربا نستعرضها كالتالي:
إيطاليا (7) : تراباتوني ، ليبي ، أنشيلوتي ، كابيلو ، ساكي ، أليغري ، مانشيني
ألمانيا (7) : هيتزفيلد ، لاتيك ، هاينكس ، بيكنباور ، ريهاجيل ، كلوب ، لو
فرنسا (7) : زيدان ، فينجر ، جاكويت ، ديشامب ، بلانك ، هولير ، لومير
إسبانيا (5) : جوارديولا ، ديل بوسكي ، بينيتيز ، إيمري ، لويس إنريكي
هولندا (4) : فان غال ، ميشيلز ، كرويف ، هيدينك
البرازيل (3) : باريرا ، سكولاري ، زاجالو
البرتغال (3) : مورينيو ، خورخي ، خورخي جيسوس
رومانيا (2) : لوسيسكو ، جيني
الأرجنتين (2) : سيميوني ، باسل
مصر (2) : شحاتة ، الجوهري
اسكتلندا (1) : فيرجسون
النمسا (1) : هابيل
أوكرانيا (1) : لوبانوفسكي
سودي (1) : إريكسون
تركيا (1) : تيريم
إنجلترا (1) : براين كلوف
بلجيكا (1) : رايموند غويثالس
كرواتيا (1) : إيفيك
وللتعرف على القائمة الكاملة من خلال الجدول التاليين
ترتيب الجوهري وحسن شحاتة في هذا الجدول
10
مدربان مصريان
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تساوى الأرجنتين وتتفوق على انجلترا في قائمة أفضل 50 مدربا بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.