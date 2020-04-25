مصر تساوى الأرجنتين وتتفوق على انجلترا في قائمة أفضل 50 مدربا بالعالم

جدة - عمرو شويل احتلت مصر المرتبة التاسعة بين أكثر الدول نجاحا للمدربين في أخر 30 سنة ماضية، حسب تقرير واحصائية نشرها موقع maxifoot في مقال أصدره اليوم السبت عن قائمة أفضل 50 مدربا في العالم خلال العقود الأخيرة بداية من سنة 1990.

وتفوقت مصر على دول عريقة مثل انجلترا وبلجيكا وتركيا واسكتلندا.

وحل المعلم حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، وصاحب ثلاثية أمم أفريقيا مع الجيل الذهبي أعوام 2006، 2008، 2010، ضمن أفضل 50 مدرب في العالم خلال آخر 30 سنة ماضية.

واحتل شحاته المرتبة الـ 35 بين أفضل 50 مدرب في العالم متفوقا على عمالقة التدريب في العالم وفي مقدمتهم دييجو سيمويني ويورجن كلوب.

كما حل المدرب الراحل محمود الجوهري في المرتبة الأخيرة محتلا الترتيب الـ 50.

وتمكن المدرب الأسكتلندي أليكس فيرغسون من إحتلال صدارة ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال العقود الأخيرة بعد قيادته نادي مانشستر يونايتد الإنقليزي إلى تحقيق البريميرليغ في 13 مناسبة وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر.

وجاء الألماني يورجن كلوب في الترتيب 36 عالميا فيما حل دييجو سيميوني في الترتيب 38 عالميا.

هذا الترتيب أعتمد على معيار التنقيط حيث تسند 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالبطولات القارية الكبري في اوروبا واسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

Advertisements