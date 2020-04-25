شكرا لقرائتكم طارق السيد: أحمد فتحى معذور فى قرار رحيله عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التمس طارق السيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، العذر لأحمد فتحى نجم النادي الأهلى السابق فى قرار رحيله عن القلعة الحمراء، خاصة أن اللاعب ليس من أبناء النادي - على حد قوله، وبالتالي فالخلاف المادي أمر وارد وطبيعي أن يقرر فتحي الرحيل إذا لم يقتنع بذلك.
وأضاف طارق السيد إنه أحد أهم أسباب أهداف عبدالحليم على نجم القلعة البيضاء والهداف التاريخي لها بسبب عرضياتى من الجبهة اليسرى.
وأضاف طارق السيد: عبدالحليم على وحسام حسن هما أفضل رؤوس الحربة، الذين شاركت معهم وكثير ما كان العميد يعنفني فى غرفة الملابس بسبب اعتقاده بأنني متعمد إرسال الكرات لعبدالحليم على.
واعتذر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، للمدير الفنى السابق لمنتخب مصر تارديلي بسبب الخلافات التي نشبت معه بسبب عدم إشراكه أساسي أثناء توليه تدريب المنتخب.
وداعب نجم نادي الزمالك صديق الأمس فى المنتخب أحمد فتحى لاعب نادي بيراميدز الحالى والأهلى السابق قائلا: أحمد فتحي ناقص يلعب جول بس".
وكان طارق السيد قال في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي قد تفاوض معي أثناء لعبي للزمالك من أجل الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء ورفضت ذلك.
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