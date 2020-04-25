شكرا لقرائتكم رئيس يونايتد التنفيذي: كورونا سينهي صفقات مئات الملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد أن الأندية لن تنفق "مئات الملايين" على التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات لأنها ستكون واعية للتأثير المالي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس بسبب فيروس كورونا المستجد وشهدت العديد من الأندية الإنجليزية تراجعا في الإيرادات نتيجة التوقف، مما أدى لمنح العاملين غير اللاعبين إجازة إجبارية.

وقال وودوارد إن السوق سيشهد أوقاتا صعبة وربما لن تتصرف الأندية "بالطريقة المعتادة" بما في ذلك يونايتد عندما تبحث عن ضم لاعبين جدد.

وأضاف وودوارد في منتدى لجماهير يونايتد يوم الجمعة : نحن بحاجة لمعرفة تأثير ذلك على الصناعة بأكملها، بما في ذلك توقيتات الانتقالات والصورة المالية الأشمل، قبل أن نفكر في العودة للمسار الطبيعي، وعلى هذا الأساس، أشعر بأن التكهنات حول انتقالات لاعبين بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية هذا الصيف يبدو أنها تتجاهل الواقع الذي يواجه الرياضة.

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واعتبر يان فرتونخن مدافع توتنهام هوتسبير في وقت سابق هذا الأسبوع أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم سيكونون مطلوبين أكثر من غيرهم خلال فترة الانتقالات مع سعي الأندية للتعافي من الأزمة المالية.

وقال وودوارد إنه يأمل أن يستكمل الموسم مع سعي يونايتد صاحب المركز الخامس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالإضافة لاستمراره في المنافسة في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وليس من المتوقع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى مايو على أقل تقدير لكن وودوارد قال إن المباريات الأولى بعد استئناف الدوري ربما تقام بدون جماهير، وأضاف: ربما يكون هناك حاجة لإقامة المباريات بدون جماهير على المدى القصير، فإننا جميعا على دراية بأن كرة القدم لن تعود لطبيعتها حتى يمكن للمشجعين الحضور مجددا.

وختم: نقدم سلسلة من المبادرات لتعزيز تجربة يوم المباراة في استاد أولد ترافورد، بما في ذلك... التجربة التي يجري التخطيط لها للجلوس على مقاعد موضوعة على قضبان، واستكمال منشآتنا الحديثة للمشجعين المعاقين.