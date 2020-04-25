شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس ياسر رضوان فى رمضان: زيارة الأهل فى المنصورة وصلاة التراويح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، عن طقوسه المعتادة فى شهر رمضان المبارك سواء الدينية أو الاجتماعية أو الغذائية. وقال ياسر رضوان لـ الخليج 365، إن زيارة الأهل فى المنصورة أهم العادات بالنسبة له فى رمضان، بالإضافة إلى زيارة الأصدقاء وصلاة التراويح وقراءة القرآن.

وأشار رضوان إلى أنه يستغل دائما شهر رمضان فى لعب الكرة مع أصدقائه، ولكن الوضع يختلف هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.