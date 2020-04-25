شكرا لقرائتكم خبر عن صنع فى مصر.. محمد عواد يسحر الجميع ويتصدى لكرة من خارج المنطقة بيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز الكرة المصرية بالعديد من المواقف والطرائف التي من الصعب أن تجدها فى أي مكان آخر، سواء من الجماهير أو اللاعبين أو الحكام.

"صنع في مصر" تقرير يومى يرصد موقف غريب وطريف في نفس الوقت، لا يتكرر كثير في ملاعب العالم، ولكن الملاعب المصرية قدمته للعالم موثقا إما بالصور أو الفيديو.

صنع في مصر

لقطة اليوم التى صنعت فى مصر بطلها محمد عواد حارس الزمالك الحالي، والإسماعيلى.

لمعرفة تفاصيل صنع في مصر مع محمد عواد من هنا

وكانت الحلقة الأولى من صنع مصر سلطت الضوء على واقعة غريبة شهدتها مباراة بتروجيت والإنتاج الحربي، في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الممتاز الموسم الماضى، بطلها كان مبروك نبيل حكم المباراة، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

Advertisements

الموقف بدأ عندما احتسب حكم المباراة مبروك نبيل 4 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع، ولكنه أعلن عن نهاية المباراة في الدقيقة 93، مما أثار استياء الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، الذي اعترض بقوة على الحكم الذي لم يستكمل الدقائق المحتسبة بالكامل.

وعلى الفور استجاب مبروك نبيل لاعتراضات جهاز الإنتاج الحربي، وأعاد لاعبي الفريقين إلى الملعب من أجل استكمال اللعب لمدة دقيقة واحدة.