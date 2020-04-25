شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. عمرو جمال: خضار باللحمة وأرز وشوربة لسان عصفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو جمال، لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن الفطار الذى سيتناوله اليوم فى ثانى أيام شهر رمضان الكريم. وقال عمرو جمال إنه سيتناول اليوم خضار باللحمة وأرز وشوربة لسان عصفور بالإضافة إلى السلطة.

ويحرص حرص عمرو جمال، لاعب الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، على مواصلة التدريب فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف النشاط الحالى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتطلع عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاستمرار عمرو جمال مع الطلائع بعد نهاية إعارته من الأهلى والتى تنتهى الموسم المقبل.

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وأكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن عمرو جمال مهاجم الفريق المُعار من الأهلى يقدم موسما متميزا مع الطلائع، لذا نرحب باستمراره مع الفريق بعد نهاية إعارته .

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة مسبقا لليوم السابع، "الإصابة التى تعرض لها عمرو جمال إبان وجوده فى الأهلى عطلته كثيرا، ولكن هذا لا يعنى أن الغزال لا يستطيع استعادة مستواه ".

وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش، "التعامل النفسى هو الأمر الذى افتقده عمرو جمال خلال الفترة السابقة، لذا كنت حريصاً على التحدث معه باستمرار لاستعادة مستواه الفنى والبدنى، وبالفعل شارك اللاعب وظهر بمستوى متميز يؤكد أنه فى طريقه لاستعادة مستواه كأفضل مهاجم فى مصر ".