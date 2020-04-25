شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت مغنى تتمنى تبقى مين؟.. محمد عبد الغنى مدافع الزمالك: حسن الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته، الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت مغنى كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

محمد عبد الغنى، مدافع نادى الزمالك، قال إنه كان يتمنى أن يصبح المطرب حسن الأسمر، نظرا لحبه لأغنية كتاب حياتى يا عين.

ويتغلب عبد الغنى على ملل حظر كورونا بالتدريبات المنفردة ولعب البابجى بمنافسة مع زميله عبد الله جمعة .

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من ناحية أخرى، وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عددا من الإجراءات والبرامج التدريبية للاعبى الأبيض، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتجنب أى أزمة تتسبب لهم من جراء الراحة السلبية وعدم خوض أى تدريبات جماعية خلال تلك الفترة.

كما وضع الفرنسى كارتيرون برنامج تدريبات اللاعبين فى ظل متابعته المتواصلة لهم ويشمل وجود حصة جرى خاصة بكل لاعب بصفة يومية، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، وذلك حتى يضمن حفاظهم على لياقتهم البدنية ومستواهم البدنى تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضى وعودة التدريبات فى أى وقت، وذلك بعدما قرر اتحاد الكرة مد فترة تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.