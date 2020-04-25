الامارات | تعرف إلى عقوبة الأندية الإسبانية الرافضة للعب عقب عودة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى عقوبة الأندية الإسبانية الرافضة للعب عقب عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خافيير تيابس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، للأندية أنه سيتم خصم نقاط لرفضهم لعب المباريات بمجرد رفع الحظر عن كرة القدم في إسبانيا.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، قال تيباس أيضا إنه سيكون مستعدا لمنح اللاعبين ضمانات بشأن السلامة في حالة ما إذا تم استئناف الموسم خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال تيباس :"عندما يعطوننا الأمر بأننا قادرون على اللعب... إذا رفض أي فريق اللعب، فإنه سيتم التعامل معه على أنه لم يحضر".

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وأضاف:" في البداية سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده وبعد ذلك ربما تزيد وفقا للوائح".

وقال تيباس إنه قلق بشان اللاعبين المتواجدين في أندية على وشك الصعود أو الهبوط، ويعتقدون أن عدم اللعب قد يؤثر على مصيرهم .

وأضاف :"بعض اللاعبين يقولون إذا لم يلعبوا فأنهم يصعدون أو يهبطون . الأمر لن يكون بهذا الشكل. يجب أن نعدل بين الجميع. يجب أن ننهي الموسم".

وبسؤاله عما إذا كان باستطاعته تحديد ما إذا كانت الحكومة أو الأندية هي التي ستوقع الضمان، وفقا لما طلبه بعض اللاعبين، قائلين أنه لن يكون هناك خطورة عليهم إذا تدربوا ولعبوا مباريات مرة أخرى، أجاب قائلا: "لا توجد لدي مشكلة لتوقيع هذا الأمر كرابطة الدوري الإسباني".



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