شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يتواصل مع برشلونة من أجل «إيمرسون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل نادي إيفرتون الإنجليزي مع نظيره الإسباني برشلونة من أجل الاستعلام عن موقع المدافع البرازيلي إيمرسون، والذي يرغب المدير الفني للتوفيز كارلو أنشيلوتي في التعاقد معه الصيف القادم.
وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد ناقش الطرفان إمكانية عقد صفقة ينتقل على إثرها اللاعب إلى الفريق الإنجليزي عقب انتهاء إعارته لريـال بيتيس.
ويقضي «إيمرسون»، صاحب الـ 21 عامًا، فترة إعارة هذا الموسم من برشلونة إلى ريـال بيتيس، فيما يبدو برشلونة عازمًا على بيعه بشكل نهائي مع انتهاء الموسم، كما أوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتلوني.
وأضافت «سبورت» أن إيفرتون قد يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب في وقت لاحق هذا العام، في الوقت الذي سيكون برشلونة فيه مستعدًا لسماع العروض التي تتراوح قيمتها حول 20 مليون يورو.
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