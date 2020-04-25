شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة بوندسليجا يعلن الاستعداد لعودة المباريات 9 مايو بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس رابطة الدورى الألمانى، كريستيان سيفرت، استعداد الأندية لعودة مباريات «بوندسليجا» فى التاسع من مايو المقبل مع وضع بروتوكول صحى خاص لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وتم تعليق الأنشطة والمجالات فى مختلف أنحاء العالم بسبب تفشى فيروس كورونا الذى نتج عنه إصابة ما يزيد على مليون ونصف شخص إلى جانب وفاة ما يزيد على 180 ألف حالة. وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن رابطة الدورى الألمانى عقدت اجتماعًا وتم الاتفاق على عودة المباريات فى التاسع من مايو، على أن يتم إجراء 25000 اختبار لفيروس كورونا بتكلفة 2.2 مليون جنيه استرلينى، إلى جانب السماح بحضور 322 شخصًا فقط إلى مباريات بوندسليجا و270 فقط فى دورى الدرجة الثانية.

وقال «سيفرت»: «الدورى الألمانى مستعد للاستئناف، 9 مايو أو تاريخ لاحق، إذا سمحت السلطات لنا بذلك»، مضيفًا: «لم نحدد تاريخًا دقيقًا اليوم، لكن فى الحقيقة نحن قادرون حتى على التفكير فى استئناف المباريات حال ما سمحت لنا السلطات الألمانية».

وتسببت جائحة كورونا فى تعليق كافة المجالات والأنشطة فى معظم أنحاء العالم، بعدما تسبب فى وفاة الآلاف، ما أدى إلى خسائر مالية فادحة لجميع الأندية على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة. جدير بالذكر أن أندية الدورى الألمانى كانت قد عادت لاستئناف التدريبات فى وقت سابق من الشهر الماضى.