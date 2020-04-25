شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسعى لقطع طريق الرحيل المجاني على «جيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي إلى قطع طريق الرحيل المجاني أمام مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو بتفعيل بند يسمح للنادي بتمديد عقد اللاعب لمدة عام آخر، قبل نهايته الصيف القادم.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن اللاعب الذي بدا في طريقه لمغادرة قلعة ستامفورد بريدج الصيف القادم مع نهاية عقده بعدما خرج من حسابات المدير الفني فرانك لامبارد، قد يواجه عقبة في طريق مغادرته في حال قرر البلوز تفعيل البند في عقده الذي يسمح للنادي بمديده لموسم آخر.

ويحظى اللاعب، صاحب الـ 33 عامًا، باهتمام عدد من الأندية أبرزها لاتسيو وإنتر ميلان الإيطاليين، إلا أن ذلك الاهتمام كان منصبًا على التعاقد معه بشكل مجاني في صفقة انتقال حر وهو ما سيتغير في حال تفعيل البلوز للبند المنصوص في عقده.

ويسعى تشيلسي لتأمين بقاء اللاعب مؤقتًا في ظل الغموض المحيط بسوق الانتقالات عقب أزمة فيروس كورونا، إذ يخشى الفريق اللندني فشل التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة مع الرحيل المنتظر أيضًا للمهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد عقد «جيرو» لن يمنع البلوز من البحث عن مهاجم جديد، وفي حال العثور على البديل فسيتعين على الراغبين في خدمات الدولي الفرنسي دفع قيمة مالية للحصول عليه عوضًا عن ضمه مجانًا كما كان متوقعًا.

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