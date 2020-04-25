تومبسون: قدوم فيرنر سيكون تحديا لهجوم ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

أشار لاعب الريدز السابق فيل تومبسون إلى أن تيمو ​فيرنر​ جيد بما يكفي ليكون ضمن هجوم ​ليفربول​، وسيكون توقيعًا "رائعًا" للنادي.



وقال تومبسون: "أعتقد أنه سيخلق تحديا واقعيا لكل من محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو. لدينا ديفوك أوريغي لكني أعتقد أن الجميع يدرك أنه لاعب تأثير لآخر 15 إلى 20 دقيقة، لكن هذا ليس جيدًا بما يكفي. نحن بحاجة إلى شخص أفضل قليلاً".

وتابع: "عندما تنظر إلى مانشستر سيتي، تجد لديهم لاعبين من الدرجة الأولى في كل مركز. هذا ما يحتاجه ليفربول وأعتقد أن فيرنر سيساعدنا في إعطائنا ذلك".