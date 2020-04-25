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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يفاوض برشلونة على أكثر من لاعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يوفنتوس يتفاوض مع برشلونة على ضم الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو، والذي يلعب في أكثر من مركز.
وأبدى البيناكونيري اهتماماً باللاعب، لينضم إلى قائمة اللاعبين الذين يضعهم اليوفي على طاولة مفاوضاته مع النادي الكتالوني، إلى جانب ايفان راكيتيتش وارتورو فيدال وآرثر ميلو.
ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يرفض رحيل اللاعب الإسباني، باعتباره واحدًا من أهم اللاعبين في الفريق، رغم الضغوط التي يمارسها يوفنتوس.
ويحلل كلا الناديين السيناريوهات المحتملة، ولكن الأمر سيكون دائمًا حول عمليات تبادل بينهما، خاصة وأن الهدف الأول لبرشلونة هو لاعب الوسط ميراليم بيانيتش.
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