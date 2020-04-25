اخبار الرياضه

مويس يتصل بمشجع لـ ويست هام بعد شفائه من الفيروس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مويس يتصل بمشجع لـ ويست هام بعد شفائه من الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

تلقى مشجع ​ويست هام​ يونايتد البالغ من العمر 86 عامًا مكالمة هاتفية مفاجئة من المدرب دافيد مويس بعد تعافيه من فيروس ​​.

Advertisements

وكان المدعو Iris Burroughs، الذي دعم النادي لأكثر من سبعة عقود، قد أصيب بالفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 20000 شخص في المملكة المتحدة.

وقال إريس: "المدرب كان لطيفا جدا واتصل بي هاتفيا لانه يعلم انني مصاب بالفيروس لذلك اراد التحقق مني. سأل عني وكيف كنت، أكثر من أي شيء آخر، وكيف كنت أتعامل".

وأضاف:" قال لدي مفاجأة لك، عندما تبدأ المباريات كالمعتاد مرة أخرى، سوف يتم اصطحابي إلى المباراة ثم العودة إلى المنزل. لقد شعرت بالذهول، لأكون صريحًا، لم أكن أعرف ماذا أقول! سيكون الأمر مثيرًا للغاية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مويس يتصل بمشجع لـ ويست هام بعد شفائه من الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا