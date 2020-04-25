مويس يتصل بمشجع لـ ويست هام بعد شفائه من الفيروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

تلقى مشجع ​ويست هام​ يونايتد البالغ من العمر 86 عامًا مكالمة هاتفية مفاجئة من المدرب دافيد مويس بعد تعافيه من فيروس ​كورونا​.

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وكان المدعو Iris Burroughs، الذي دعم النادي لأكثر من سبعة عقود، قد أصيب بالفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 20000 شخص في المملكة المتحدة.

وقال إريس: "المدرب كان لطيفا جدا واتصل بي هاتفيا لانه يعلم انني مصاب بالفيروس لذلك اراد التحقق مني. سأل عني وكيف كنت، أكثر من أي شيء آخر، وكيف كنت أتعامل".

وأضاف:" قال لدي مفاجأة لك، عندما تبدأ المباريات كالمعتاد مرة أخرى، سوف يتم اصطحابي إلى المباراة ثم العودة إلى المنزل. لقد شعرت بالذهول، لأكون صريحًا، لم أكن أعرف ماذا أقول! سيكون الأمر مثيرًا للغاية".