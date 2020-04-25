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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مويس يتصل بمشجع لـ ويست هام بعد شفائه من الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
تلقى مشجع ويست هام يونايتد البالغ من العمر 86 عامًا مكالمة هاتفية مفاجئة من المدرب دافيد مويس بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وكان المدعو Iris Burroughs، الذي دعم النادي لأكثر من سبعة عقود، قد أصيب بالفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 20000 شخص في المملكة المتحدة.
وقال إريس: "المدرب كان لطيفا جدا واتصل بي هاتفيا لانه يعلم انني مصاب بالفيروس لذلك اراد التحقق مني. سأل عني وكيف كنت، أكثر من أي شيء آخر، وكيف كنت أتعامل".
وأضاف:" قال لدي مفاجأة لك، عندما تبدأ المباريات كالمعتاد مرة أخرى، سوف يتم اصطحابي إلى المباراة ثم العودة إلى المنزل. لقد شعرت بالذهول، لأكون صريحًا، لم أكن أعرف ماذا أقول! سيكون الأمر مثيرًا للغاية".
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