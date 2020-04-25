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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد قرر إعارة موهبته بسبب التخمة في صفوفه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن البرازيلي راينير خيسوس كارفاليو سيغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة، في الموسم الجديد بعدما اتفق على ذلك مع إدارة النادي.
وأضافت، أن ريال مدريد يفضل إعارته لأحد أندية الليغا، مشيرة إلى أن الجناح البرازيلي الشاب (18 عاماً) ليس لديه فرصة للعب مع الفريق الأول بسبب الفائض في مقاعد الأجانب.
وختمت الصحيفة: "سجل راينير هدفين وحقق أداءً جيدًا مع كاستيا، وفي ريال مدريد، يرون مستقبلًا رائعًا للجناح البرازيلي ويريدونه أن يستمر في التطور، وبالتالي سيخرج للإعارة".
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