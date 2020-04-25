سترلينغ: أردت تسجيل المزيد من الأهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

كشف رحيم ​سترلينغ​ مهاجم ​مانشستر سيتي​ أنه كان يحتاج إلى تسجيل 15 هدفا حتى يصل إلى الرقم المطلوب عندما تم إيقاف موسم ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.



وقال سترلينغ: "أحتاج إلى 15 هدفا حتى أحقق هدفي المرجو. هذه هي الأهداف، لمحاولة إنشاء أرقام جيدة".

وأضاف: "في نهاية اليوم، ترغب في الحصول على جوائز لدعم هذا الموسم لأنه بعد 10 سنوات من الآن يمكنك تسجيل الكثير من الأهداف، ولكن إذا لم أتمكن من النظر إلى تلك الأهداف باعتبارها مهمة لفريقي وذات قيمة كبيرة، حينها لا طائل من ورائها".