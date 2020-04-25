شكرا لقرائتكم "سيتى ايدج" توقع بروتوكول تعاون مع "تذكرتي" لتطوير وتشغيل الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة المصريين للخدمات التسويقية " تذكرتي" إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية والتى يترأسها الأستاذ تامر مرسي.

وقد وقع عن شركة سيتى ايدج د/ محمد المكاوى، الرئيس التنفيذى للشركة وعن تذكرتى أ/ منتصر النبراوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشهد التوقيع الأستاذ/أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة سيتى أيدج وقيادات الشركتين.

وبموجب هذا البروتوكول تُسند سيتى ايدج، المُخولة من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمسئولية الكاملة عن مدينة العلمين الجديدة، أعمال تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الشواطئ الموجودة بالمدينة لشركة تذكرتى، وكذلك أعمال إقامة وتجهيز منطقة المطاعم والكافيهات، وكافة أعمال التأمين والحراسة والمقاولات اللازمة لهذه الخدمات الموجودة بالمشروع.

كما ستكون شركة تذكرتى مسئولة عن كافة الأنشطة الترفيهية داخل مدينة العلمين الجديدة، والتى تشمل أقامه الحفلات، وكذلك مسئوليتها عن إعداد وتصميم وتنفيذ الإدارة الذكية للمدينة من بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة..... ألخ. وبموجب هذا البروتوكول أيضًا يكون لتذكرتى حقوق الرعاية الإعلانية بمدينة العلمين الجديدة.+

وقد صرح د/ محمد المكاوى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج " جاء هذا البروتوكول للعمل المشترك بعد الدراسات الوافية التى قمنا بها فى سيتى ايدج للشركات العاملة بقطاع الخدمات التسويقية والترفيهية والتى أدت إلى اختيار شركة تذكرتى لما تتمتع به من إمكانيات فنية ومالية وبشرية تمكنها من القيام بهذه الأعمال والخدمات على أكمل وجه".

وأضاف المكاوي" أن مسئوليتنا فى سيتى ايدج عن مشروع قومى كبير وهام بحجم مدينة العملين الجديدة يُوجب علينا ضرورة تحرى الدقة فى اختيار شريك العمل الذى يمتلك القدرة على تنفيذ رؤية الدولة الطامحة فى خلق مجتمعات جديدة على أحدث طرز المدن العالمية، ومن هنا وقع اختيارنا على شركة تذكرتى التى رأينا فى سوابق أعمالها ما يؤكد لنا أنها شريك العمل المناسب لهذا المشروع القومى الرائد، بما تستخدمه من أساليب عالمية تقوم على أحدث الدراسات التسويقية".

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من جانبه أبدى أ/منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى تطلعه للتعاون مع شركة سيتى ايدج بعد توقيع بروتوكول التفاهم بين الجانبين، مؤكداً أن شركة تذكرتى تسعى دائماً للتعاون مع الكيانات التى تضمن تقديمها للمحتوى الترفيهى بأفضل شكل وأعلن مستوى، بما يلبى رغبات الجمهور المصرى العظيم.

وأكد رئيس شركة تذكرتى أن الدولة المصرية حريصة على تطوير المدن وتدعيم السياحة الداخلية والخارجية ومن ضمنها مدينة العلمين التى تشرف شركة سيتى ايدج على إداراتها، ومن هذا المنطلق حرصت شركة تذكرتى على تقديم خدماتها فى هذا الصدد تماشياً من المنظور لمدينة العلمين الجديدة بأن تصبح مدينة سياحية على مدار العام وليس فى فصل الصيف فقط، وتكون مقصد للسياح من جميع أنحاء العالم، وأن تتوفر فيها سبل الحياة والترفيه طوال العام.

وتعهد النبراوى بأن تقدم شركة تذكرتى كل الإمكانيات اللازمة لمساعدة الدولة المصرية فى توجهها التنموى، والذى سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب ويزيد من الوجهات التى يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم فى مصر، من خلال تنظيم حفلات وفعاليات ترفيهية للجماهير المصرية والعربية والأجنبية.

وتعد مدينة العملين الجديدة درة التاج لأكثر من 24 مدينة جديدة بدأت الدولة فى العمل بها بمختلف محافظات الجمهورية منها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة لجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وغيرها، وكلها يتم بناءها لتوفر شكل جديد ومختلف من الحياة لساكنيها، حيث تعتمد على الطاقة النظيفة ومواد البناء الصديقة للبيئة ومزودة بكافة وسائل الأمن الحديثة القائمة على استخدام التكنولوجيا.

نبذة عن سيتى إيدج للتطوير العقاري



سيتى إيدج للتطوير العقارى من الشركات الرائدة فى مجالى التطوير العقارى وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تأسست الشركة عام 2017 كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان(HDBK.CA).تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية والمتميزة فى مصر والتى تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، هذا بالإضافة لمحفظة متنوعة من الأراضى لصالح عملاء الطرف الثالث تتضمن ممتلكات عقارية غير مباشرة تحت إدارتها المباشرة، وهى محفظة ضخمة تتضمن باقة واسعة من الاستثمارات فى كافة فئات الأصول العقارية، بما فى ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية و الفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً فى مصر".

من ناحية أخرى، تبحث الشركة دائماً عن فرص جديدة وشراكات استراتيجية لتساعدها على تنفيذ خططها وأهدافها الطموحة للنمو والتوسع.