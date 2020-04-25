شكرا لقرائتكم طارق السيد: أقدم اعتذارى لتارديلى وجهازه الفنى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، للمدير الفنى السابق لمنتخب مصر تارديلي بسبب الخلافات التي نشبت معه بسبب عدم إشراكه أساسي أثناء توليه تدريب المنتخب. وداعب نجم نادي الزمالك صديق الأمس فى المنتخب أحمد فتحى لاعب نادي بيراميدز الحالى والأهلى السابق قائلا: أحمد فتحي ناقص يلعب جول بس". وكان طارق السيد قال في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي قد تفاوض معي أثناء لعبي للزمالك من أجل الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء ورفضت ذلك. Advertisements

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