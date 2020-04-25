شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تحتفل بذكرى تأسيس النادى من البلكونة بهتافات "ولا فيه غيره يفرحني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من جماهير النادى الأهلي، الذين قرروا الاحتفال بذكرى مرور 113 سنة على تأسيس النادى الأهلى. وهتفت الجماهير بأغانى الأهلى من شرفات المنازل، ورددوا الأغانى فى ظلام الليل الذى أشعلته الجماهير بالشماريخ.

واحتفل عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى، أمس الجمعة، بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

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على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

وصرفت إدارة النادى الاهلى خلال الساعات الماضية راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين فى النادى وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية فى مختلف الفرق الرياضية بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب فى مختلف الألعاب، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية فى العالم كله بسبب "كورونا".