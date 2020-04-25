شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع مع مونتييري تطورات شكوى كوليبالي وأجاي فى "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع مسئولو الأهلى مع المحامى السويسرى مونتييرى تطورات شكوى القلعة الحمراء ضد ناديى النجم الساحلى والصفاقسى التونسيين، للحصول على مستحقات الأهلى لدى الناديين، والتى فشل الأحمر فى استردادها بالطرق الودية، ويُكثّف مسئولو الأهلى محاولاتهم لاسترداد مليون و500 ألف دولار، أى ما يقرب من 25 مليون جنيه، من النجم الساحلى والصفاقسى بشأن مستحقات الثنائى سليمانى كوليبالى وجونيور أجاى.

وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع المحامى السويسرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ الـ25 مليون جنيه، بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ، فقد حاول الأهلى مع النجم الساحلى تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 2017.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا ورفض الحلول الودية لاسيما وأن مسئولو النجم الساحلى لم يلتزموا بالاتفاقيات والعقود التى تم توقيعها مع الأهلى خاصة وأن الأهلى حاول من قبل مع اللاعب تسديد الغرامة لكنه لم يلتزم هو الأخر فما كان من مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب إلا اللجوء للفيفا لتحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار من النجم الساحلي.

كما قرر الأهلى تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألف فقط وتقاعس وظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.