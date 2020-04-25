شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب ضم أخصائي تأهيل إصابات للجهاز الفنى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من إدارة النادى ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز الفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز الفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى الفريق بشكل سريع وسليم 100 %.

ويرى فايلر أن الأهلى عانى كثيراً من "لعنة" الإصابات خلال الفترة الماضية، وخسر جهود أكثر من لاعب مؤثر، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم كريم نيدفيد، وما زاد الأمور تعقيداً أن عدم التأهيل السليم كان سبباً فى تأخير عودة بعض المصابين للتدريبات أمثال كريم نيدفيد وكذلك رمضان صبحي.

ويتفاوض فايلر مع الأهلى حالياً لتجديد عقده مع النادى وتسير المفاوضات بشكل جيد بين الطرفين، وهناك اتفاق بين الإدارة الأهلاوية ورينيه فايلر على التجديد، فالمفاوضات تسير فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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ويُرحّب المدرب السويسرى بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقده حيث يرغب فايلر فى استطلاع رأى زوجته التى تقيم فى سويسرا بشأن التجديد، لأن هذا القرار سيتطلب منها الحضور إلى القاهرة والإقامة فيها، وهو ما سيحسمه المدير الفنى عندما يتشاور مع زوجته ويلتقى بها ولكن بعد رفع الحظر عن الطيران والسفر لها أو حضورها إلى القاهرة من أجل مناقشة هذه النقطة، وقد يتم حسمها "هاتفياً" إذا زادت فترة حظر الطيران ولم يلتق فايلر زوجته.

واستقر الأهلى على رفع راتب رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.

ومن المقرر تجديد عقد فايلر لمدة موسم آخر بخلاف الموسم المقبل، ليستمر المدرب السويسرى مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى، ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا.