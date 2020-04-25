شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتى ايدج" توقع بروتوكول تعاون مع "تذكرتي" لتطوير وتشغيل الشواطئ بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة المصريين للخدمات التسويقية "تذكرتي"، إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية والتى يترأسها الأستاذ تامر مرسى، ووقع عن شركة سيتى ايدج د محمد المكاوي، الرئيس التنفيذى للشركة وعن تذكرتى أ منتصر النبراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وشهد التوقيع أ/ أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة سيتى إيدج وقيادات الشركتين.

وبموجب هذا البروتوكول تُسند سيتى ايدج، المُخولة من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمسئولية الكاملة عن مدينة العلمين الجديدة، أعمال تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الشواطئ الموجودة بالمدينة لشركة تذكرتي، وكذلك أعمال إقامة وتجهيز منطقة المطاعم والكافيهات، وكافة أعمال التأمين والحراسة والمقاولات اللازمة لهذه الخدمات الموجودة بالمشروع.

كما ستكون شركة تذكرتي مسئولة عن كافة الأنشطة الترفيهية داخل مدينة العلمين الجديدة، والتي تشمل إقامه الحفلات، وكذلك مسئوليتها عن إعداد وتصميم وتنفيذ الإدارة الذكية للمدينة من بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة ... ألخ. وبموجب هذا البروتوكول أيضًا يكون لتذكرتي حقوق الرعاية الإعلانية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال د/ محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج، "جاء هذا البروتوكول للعمل المشترك بعد الدراسات الوافية التي قمنا بها في سيتي ايدج للشركات العاملة بقطاع الخدمات التسويقية والترفيهية والتي أدت إلى اختيار شركة تذكرتي لما تتمتع به من إمكانيات فنية ومالية وبشرية تمكنها من القيام بهذه الأعمال والخدمات على أكمل وجه".



بروتوكول

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وأضاف المكاوي، أن مسئوليتنا في سيتي ايدج عن مشروع قومي كبير وهام بحجم مدينة العملين الجديدة يُوجب علينا ضرورة تحري الدقة في اختيار شريك العمل الذي يمتلك القدرة على تنفيذ رؤية الدولة الطامحة في خلق مجتمعات جديدة على أحدث طرز المدن العالمية، ومن هنا وقع اختيارنا على شركة تذكرتي التي رأينا في سوابق أعمالها ما يؤكد لنا أنها شريك العمل المناسب لهذا المشروع القومي الرائد، بما تستخدمه من أساليب عالمية تقوم على أحدث الدراسات التسويقية".

من جانبه أبدى أ/ منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي تطلعه للتعاون مع شركة سيتي ايدج بعد توقيع بروتوكول التفاهم بين الجانبين، مؤكداً أن شركة تذكرتي تسعي دائماً للتعاون مع الكيانات التي تضمن تقديمها للمحتوي الترفيهي بأفضل شكل وأعلن مستوى، بما يلبي رغبات الجمهور المصري العظيم.

وأكد رئيس شركة تذكرتي أن الدولة المصرية حريصة على تطوير المدن وتدعيم السياحة الداخلية والخارجية ومن ضمنها مدينة العلمين التي تشرف شركة سيتي ايدج على إداراتها، ومن هذا المنطلق حرصت شركة تذكرتي على تقديم خدماتها في هذا الصدد تماشياً من المنظور لمدينة العلمين الجديدة بأن تصبح مدينة سياحية على مدار العام وليس في فصل الصيف فقط، وتكون مقصد للسياح من جميع أنحاء العالم، وأن تتوفر فيها سبل الحياة والترفيه طوال العام.

وتعهد النبراوي بأن تقدم شركة تذكرتي كل الإمكانيات اللازمة لمساعدة الدولة المصرية في توجهها التنموي، والذي سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب ويزيد من الوجهات التي يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم في مصر، من خلال تنظيم حفلات وفعاليات ترفيهية للجماهير المصرية والعربية والأجنبية.

وتعد مدينة العملين الجديدة درة التاج لأكثر من 24 مدينة جديدة بدأت الدولة في العمل بها بمختلف محافظات الجمهورية منها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة لجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وغيرها ، وكلها يتم بناءها لتوفر شكل جديد ومختلف من الحياة لساكنيها، حيث تعتمد على الطاقة النظيفة ومواد البناء الصديقة للبيئة ومزودة بكافة وسائل الأمن الحديثة القائمة على استخدام التكنولوجيا.





نبذة عن سيتي إيدج للتطوير العقاري

سيتي إيدج للتطوير العقاري من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تأسست الشركة عام 2017 كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان(HDBK.CA) .تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية والمتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية ، هذا بالإضافة لمحفظة متنوعة من الأراضي لصالح عملاء الطرف الثالث تتضمن ممتلكات عقارية غير مباشرة تحت إدارتها المباشرة، وهي محفظة ضخمة تتضمن باقة واسعة من الاستثمارات في كافة فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية و الفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية. حصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر". من ناحية أخرى، تبحث الشركة دائماً عن فرص جديدة وشراكات استراتيجية لتساعدها على تنفيذ خططها وأهدافها الطموحة للنمو والتوسع.