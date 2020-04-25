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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 25 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، فايلر يرفض ضم "أجانب" لتدعيم الدفاع أو الظهير الأيمن فى الأهلي، الزمالك يكتفى بتحذير نجوم الفريق من البث المباشر دون توقيع عقوبات.

فايلر يرفض ضم "أجانب" لتدعيم الدفاع أو الظهير الأيمن فى الأهلي

رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

الزمالك يكتفى بتحذير نجوم الفريق من البث المباشر دون توقيع عقوبات

اكتفت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتحذير نجوم الفريق من البث المباشر عبر موقع إنستجرام، دون توقيع عقوبات على أى لاعب فى تلك المسألة.

فايلر يتبرّأ من "ظلم" صالح جمعة فى الأهلي: حاولت تقويمه كثيرا ومفيش فايدة

تبرّأ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من "ظُلم" صالح جمعة لاعب الفريق بعدما شهدت الفترة الماضية تزايد "موجة" الهجوم ضد المدرب السويسرى بدعوى أنه لم يمنح اللاعب فرصة كافية للتعبير عن قدراته الفنية ولم يتعامل معه بشكل جيد.

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الأهلي يخطر أكرم توفيق ومحمد شريف بانتهاء الإعارة للجونة وإنبى

أبلغ مسئولو النادى الأهلى الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق"، المُعارين لإنبى والجونة على التوالى، بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

المصرى يدخل سباق التعاقد مع عامر عامر حارس الإنتاج

دخل مسئولو النادى المصرى البورسعيدى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى الإنتاج الحربى للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ترحيب إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته حال وصول عرض مميز مادياً وموافقة الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على الاستغناء عن خدماته، وطلب مسئولو المصرى من الإنتاج الحربى تحديد المقابل المادى للاستغناء عن الحارس .

مواهب دجلة تخطف أنظار كارتيرون قبل انتقالات الموسم الجديد

يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة بعض المواهب من فريق وادى دجلة، حيث حرص على الحديث مع أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، من أجل حسم ضمهم من عدمه للفريق، فى الموسم المقبل.

الأهلي يرفض دخول "مزاد" دونجا وعبد العاطي بعد "فتوى" فايلر

رفض مسئولو النادي الاهلي دخول "مزاد" أكثر من لاعب بالدوري المحلي من أجل رفع سعره على الزمالك طالما أن الفريق لا يحتاج لجهوده وهو ما حدث في أكثر من صفقة تم ترشيحها مؤخراً للأهلي وتحديداً الثنائي نبيلا عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز ومحمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة فقد رفض الأهلي الدخول في مفاوضات مع الثنائي لعدم حاجة الفريق لجهودهما.