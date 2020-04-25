شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: هدف الكروم ورقاق حماتي أجمل ذكريات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح شريف عبد المنعم، نجم النادى الأهلى السابق، دولاب ذكرياته الرمضانية ليكشف عن أسعد أوقاته فى الشهر الفضيل، وقال عبد المنعم فى تصريحات لليوم السابع، "كنا بنلعب الكثير من مباريات فى شهر رمضان ولكن كنا نحرص على الصيام رغم أن التعليمات كانت تسمح لنا بالإفطار، ومن المباريات التى لا أنساها مباراة الأهلى والكروم فى الدورى وسجلت هدف الفوز فى تلك المباراة وأنا صائم".

وأضاف نجم الأهلى السابق، "شهر رمضان يأتى مرة فى السنة، لم نكن نريد أن نفرط فى يوم فيه، من أفضل الأيام التى كانت فيها ألفة ومودة بيننا كرياضيين".

وتابع شريف عبد المنعم، "الإفطار الجماعى كان من أبرز العادات فى شهر رمضان، و"بيتنا بابه ما بيتقفلش"، والدتى كانت متميزة فى إعداد الأطعمة والديك الرومى والأرز بالخلطة والجميع يجلس على الأرض ونفطر سوياً".

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وأضاف "ترافولتا" الكرة المصرية، "أزمة كورونا جعلتنا نسأل على بعض بشكل أكبر ونتجمع باستمرار، وأحب كل الأكلات فى رمضان وأبرزها الشوربة والرقاق من أيد حماتى والحمام المحشي". واختتم قائلا، "أفضل الخروج قبل الإفطار لشراء بعض المتطلبات وإذا كانت هناك أى وسيلة لعمل الخير".

من ناحية أخرى، أشاد شريف عبد المنعم نجم الأهلى الأسبق بموقف لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو فى ملف التجديد للأربعة الكبار مؤكدا أنها تناولت الملف بإحترافية شديدة واخرجته بشكل جيد .

وأضاف ترافولتا فى تصريحاتت خاصة لبرنامج ملعب اون تايم مع الإعلامى سيف زاهر أن من يهاجم لجنة التخطيط على ما يبدو أنه فيروس كورونا أصابهم مؤكدا أن لجنة التخطيط تناولت الملف بشكل صحيح جدا .

وشدد شريف عبد المنعم أنه على حسام عاشور قائد الفريق الإعتزال داخل جدران الأهلى مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل المستطيل الأخضر والموافقة على العرض الذى تقدمت به لجنة التخطيط إليه، فى الوقت نفسه الذى أكد فيه أن أحمد فتحى سنه كبر وأنه اختار مصلحته بعيد عن النادى الأهلى وان مسئولى لجنة التخطيط بالنادى قدموا إليه عرض جيد فى حدود المبلغ الذى وضعه مجلس الإدارة .