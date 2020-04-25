شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عدم وجود أحقية للدفاع المغربى فى إعارة أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو الزمالك عدم أحقية للدفاع الجديدى المغربى فى الحصول على نسبة من إعارة اللاعب حميد أحداد للرجاء المغربي، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الماضية حول رغبة النادى المغربى فى الحصول على نسبة من تلك الإعارة.

وانضم حميد أحداد إلى الزمالك قادمًا من الدفاع المغربى قبل أن يقوم النادى الأبيض بإعارته إلى الرجاء المغربى، مطلع هذا الموسم، وكشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن البند الموجود فى عقد شراء الزمالك لأحداد من الدفاع المغربى يقتضى بحصول الأخير على نسبة حال بيع قلعة ميت عقبة للاعب بقيمة أعلى من الذى تم شراؤه بها.

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وحصل الزمالك على جهود أحداد من الدفاع المغربى بما يقرب من مليون و300 ألف دولار وتمت إعارته إلى الرجاء المغربى بـ150 ألف دولار، لذا لن يحصل الدفاع المغربى على أى نسبة من تلك الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى الدفاع الحسنى الجديدى خاطب نادى الزمالك فى الساعات الماضية، للحصول على مبلغ 20% من قيمة صفقة إعارة حميد أحداد إلى الرجاء البيضاوى المغربى وأوضح مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن الدفاع المغربى لم يخاطب الزمالك بأى أمر، خاصة أن البند المتواجد لا يعطى أحقية للدفاع المغربى فى الحصول على نسبة من انتقال اللاعب.

فيما يمتلك الزمالك بندا فى عقد الإعارة للرجاء المغربى بأنه حال مشاركة اللاعب أمام النادى الأبيض فى أى مباراة سيقوم الرجاء بسداد 200 ألف دولار للزمالك، تأهل الفريق الأبيض لملاقاة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد أن تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بالدورى المصرى برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا وعلى صعيد الدورى المغربى يحتل الرحاء المركز الرابع أيضا مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدف وتلقت شباكه 13 هدفا .