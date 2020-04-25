شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى فى ضيافة طارق يحيى بقناة الزمالك.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل عمرو زكى، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفاً على برنامج "زملكاوى" الذى يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك فى الحادية عشرة مساء اليوم، لاستعراض مشواره مع الساحرة المستديرة وأبرز محطاته الكروية .

ويكشف "البلدوزر" كواليس نجاته من الموت فى حادث السيارة الذى تعرض له منذ فترة، حيث أصيب إصابات بالغة، على طريق الساحل الشمالي، وتحطمت سيارته وتم نقله إلى المستشفى وكان فى حالة خطرة قبل أن تنقذه العناية الإلهية .

ويعد عمرو زكى لاعب الزمالك السابق، أبرز نجوم الجيل الذهبى للكرة المصرية مع حسن شحاتة، وبطل مشهد مبارة فى إحراز هدف الفوز للمنتخب الوطنى أمام السنغال فى مباراة نصف نهائى كأس أمم افريقيا 2006 والتى استضافتها مصر ونجحت بالتتويج بلقبها .

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قصة الهدف جاءت عند تبديل عمرو زكى على حساب أحمد حسام ميدو حيث كانت المباراة فى الدقيقة 80 وسط تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، وطلب المدير الفنى حسن شحاتة، ميدو للتبديل، وهو ما أغضب "ميدو" اعتراضا على قرار المدير الفني، حتى انقسمت الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لقرار المدير الفني، خاصة أن تلك الفترة كانت تشهد تألق نجم المنتخب أحمد حسام ميدو والذى كان محترفا وقتها فى توتنهام الإنجليزي

بدأ عمرو زكى مشواره الكروى بفريق المنصورة ثم انتقل لصفوف إنبى البترولى عام 2003 بمقابل مادى ضخم وقتها تخطى المليون جنيه حينها، وتألق ليخطف الأنظار ويضمه الزمالك

بعد صراع رهيب مع الاهلى..ليتألق وينضم للمنتخب الوطنى فى أمم 2006، وبعدها أحترف فى ويجان الانجليزى على سبيل الإعارة لينجح بقوة ويتحدث عنه الجميع بعدما سجل 10 أهداف بقميص ويجان، ثم ينتقل على سبيل الإعارة لفريق هال سيتى الانجليزي، ثم فريق الرجاء المغربى .