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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى وليد لاعبة الطائرة: نجمى المفضل أحمد حلمى وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى وليد لاعبة نادي الصيد ومنتخب شابات الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
معنديش هواية غير الكرة الطائرة.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مليش فى المطبخ قوى.
من نجمك المفضل؟
أحمد حلمى.من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
مش متخيلة نفسى غير لاعبة كرة طائرة هى كل حياتى.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا.. أفضل التجاهل.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
مفيش حد معين .بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. بحكم ممارسة الرياضة.تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
أفضل طبعا أنه يكون رياضى.
ندي وليد
ندي وليد لاعبه الطائرة
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