شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى وليد لاعبة الطائرة: نجمى المفضل أحمد حلمى وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى وليد لاعبة نادي الصيد ومنتخب شابات الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

معنديش هواية غير الكرة الطائرة.

مليش فى المطبخ قوى.

أحمد حلمى.

عمرو دياب.

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مش متخيلة نفسى غير لاعبة كرة طائرة هى كل حياتى.

لا.. أفضل التجاهل.

مفيش حد معين .

الكاجوال.. بحكم ممارسة الرياضة.

أفضل طبعا أنه يكون رياضى.

ندي وليد

ندي وليد لاعبه الطائرة