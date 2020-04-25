شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يُفكر فايلر فى تدعيم الأهلي خلال ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشغل ميركاتو الصيف اهتمام كثير من الأهلاوية، رغم تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا، فالملايين من عُشاق القلعة الحمراء تترقب وتنتظر دعم الفريق بصفقات قوية الصيف المقبل لُتمثل إضافة للفريق خلال الموسم المقبل، وهو ما سنلقى الضوء عليه فى التقرر التالى:

س: هل يرى فايلر أن الأهلى يحتاج صفقات كثيرة؟

ج: لا.. فالمدرب السويسرى لا يحتاج سوى ثلاث صفقات فى المقام الأول، حسب تأكيداته لمسئولى القلعة الحمراء، حيث أكد أن هناك 3 مراكز تحتاج للتدعيم.

س: ما هى هذه المراكز؟

ج: صانع الألعاب والجناح والدفاع.

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س: هل هناك مراكز أخرى طلب فيالير تدعيهما الصيف المقبل؟

ج: حسب الأنباء الواردة من القلعة الحمراء فإن طلبات فايلر هى تدعيم الفريق بهذه المراكز الثلاثة "الجناح والدفاع وصانع الألعاب"، وبعدها قد يتم التفكير فى تدعيم مراكز أخرى.

س: ما هى المراكز التى يُعد تدعيمها أمراً ثانوياً فى الأهلى حسب رؤية فايلر؟

ج:الهجوم والظهير الأيمن.

س: كيف سيُعالج فايلر رحيل أحمد فتحى وإكرامى وعاشور؟

ج: لا يجد المدرب السويسرى أزمة فى هذا المراكز رغم رحيل الثلاثى السابق ذكره، فالمدير الفنى يرى أنه قد يتم الاستعانة بلاعب أو أكثر من صفوف الناشئين لتدعيم الجبهة اليُمنى، فضلاً عن عودة أحد المُعارين أمثال أكرم توفيق "الجونة" أو كريم يحيى" سموحة" أو باسم على "الجونة" والاستعانة بأحد لاعبى الفريق ممن يجيدون اللعب فى الناحية اليُمنى، أمثال حسين الشحات وكريم نيدفيد حال تماثله للشفاء، أما بالنسبة لتدعيم الوسط فلا يحتاج الفريق دعماً فى هذا المركز وهو نفس الأمر بالنسبة لحراسة المرمى.