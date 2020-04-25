لائحة اتحاد الكرة: إلغاء مجالس إدارات المناطق والاكتفاء بمدير تنفيذي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد لائحة اتحاد الكرة الجديدة، التى يتم إعدادها من قبل مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وضع بند جديد بإلغاء مجالس إدارات المناطق والأفرع فى الفترة المقبلة.

وتشهد لائحة اتحاد الكرة بندا ينص على الاكتفاء بمدير تنفيذى فى المناطق أو الأفرع، وعدد معين من الموظفين لإدارة عمل المناطق والفروع، وإلغاء مجالس الإدارة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقالة منطقة السويس لكرة القدم عز الدين أحمد، بعد وجود مخالفات من قبل المنطقة بعد تشكيل اتحاد الكرة للجنة لفحص أوراق المنطقة.

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وأرسل وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى المدير التنفيذى لمنطقة السويس محمد حسنين، تم خلاله التأكيد على توجيه الشكر لمجلس إدارة المنطقة والأعضاء بالكامل، لحين تعيين مجلس إدارة جديدة.

كما قرر اتحاد الكرة إيقاف الراتب الشهرى للمدير التنفيذى لحين فحص المخالفات المذكورة بتقرير لجنة اتحاد الكرة، وأيضاً إيقاف صرف أى مستحقات خاصة لمجلس إدارة منطقة السويس، وتكليف المدير التنفيذى بالأوراق المالية الخاصة بحسابات المنطقة من 2016 حتى الآن .

كما تم مطالبة منطقة السويس بسداد قيمة خسارة كسر وديعة بأحد البنوك وتصل إلى 60 ألف جنيه، إلى جانب تحديد المسئول عن عدم سداد ضريبة كسب العمل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.