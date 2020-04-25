شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مدرب سموحة للكاراتية مديراً فنياً للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لنادي سموحة، عبر حسابها على موقع تويتر، اختيار محمد فتحي المدير الفني لفريق الكاراتية بالنادي السكندري ليكون مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول.

ونشرت صفحة سموحة صورة لمدرب الفريق السكندري وعلقت عليها، "اختيار محمد فتحي المدير الفني لفريق الكاراتية بنادى سموحة مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول".



محمد فتحي

وانطلقت الخميس الماضي منافسات بطولة الكاراتيه أونلاين، والتى يتم تنفيذها بشكل تجريبى بمحافظة الدقهلية، فى ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نحو التحول الرقمى للبرامج والمشروعات المختلفة.

تأتى بطولة الدقهلية للكاراتيه مكملة لتجربة سابقة فى محافظتى أسوان وجنوب سيناء، ويتم تنفيذها بالكامل أونلاين من خلال مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع منطقة الدقهلية للكاراتيه.

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ويشارك فى البطولة 24 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى 5 من الأبطال متحدى الإعاقة، وتتم المنافسات أون لاين من خلال التصوير المباشر من المنزل.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتجه نحو التحول الرقمى لبرامجها ومشروعاتها المختلفة ودعوة المواطنين لممارسة الرياضة بالبيت من خلال مبادرات وحملات ومسابقات متنوعة فى ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيراً إلى تكليف مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالعمل على تنفيذ الأنشطة والبرامج إلكترونياً تطببقاً لسياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الوزارة.

وعقد علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا أمس، بحضور أحمد علام وكيل الرياضة، والدكتور طارق باشا وكيل الشباب، والدكتور أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، والمهندس سيد الصفطاوى رئيس منطقة الكاراتية، والدكتور عباده الجزار معاون الوزير والذى شارك بالاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس لبحث الاستعدادات لتنظيم البطولة.

وأكد علاء الشربينى وكيل الوزارة، فى بيان له، أن البطولة يتم تنفيذها لأول مره أون لاين فى ضوء الإجراءات الإحترازية التى قررها رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم وضع جدول زمنى للبطولة والتصفيات لكل إدارة، والتى ستبدأ غدا الخميس بإدارة شباب ميت غمر وسيقوم بالتحكيم الحكم الدولى أحمد نور الهادى رئيس لجنة الحكام وبمشاركة 40 لاعبا ولاعبه وعناصر من ذوى الهمم على مستوى المحافظة.