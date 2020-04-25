شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس محمد عمارة فى رمضان: البلح باللبن فى الإفطار والسحور وقراءة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، عن طقوسه المعتاد أن يفعلها فى شهر رمشان المبارك، سواء الدينية أو الاجتماعية أو الغذائية.

وقال عمارة لليوم السابع، إن تناول البلح باللبن على الإفطار والسحور أهم وجبة بالنسبه له، فضلا عن قراءة القرآن وصلاة التروايج .

وأشار عمارة إلى أنه يستغل دائما شهر رمضان فى لعب الكرة مع أصدقائه بنادى الشمس قبل الإفطار، ولكن الوضع يختلف هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وأضاف قال محمد عمارة أنه لا يحب العزومات فى شهر رمضان مطلقا قائلا، "لا بعزم ولا بتعزم".

ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.