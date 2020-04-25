شكرا لقرائتكم خبر عن أوتوفيستر.. صائد البطولات مع الزمالك ودمرته مباراة الستة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الألمانى أوتوفيستر، المدير الفنى الأسبق للزمالك، من المدربين الاجانب الذين وضعوا بصمة قوية فى الكرة المصرية، وعرف عنهم تحقيق البطولات المحلية والقارية مع الفريق الأبيض، خاصة أن الزمالك تعاقد معه خلال الفترة من 2000 إلى 2002 وهى فترة تواجد التوأم حسام وإبراهيم حسن فى البيت الأبيض .

ميلاد اوتوفيستر

ولد فى كولن بألمانيا يوم 24 نوفمبر 1937، وبدأ مسيرته الكروية مع نادى فيكتوريا كولن 1904 فى سنة 1958، وفى سنة 1959 انتقل إلى كولن 99، فى موسم 1959/1960 انتقل إلى نادى كياسو السويسرى، وانتقل بعدها للعديد بين الأندية السويسرية حتى اعتزل عام 1972 عن عمر يناهز الـ35 عاما .

مسيرته كمدرب

بدأ أوتوفيستر مسيرته التدريبية مع منتخب رواندا منذ 72 حتى 76 ولمدة أربع سنوات، بعدها انتقل لمنتخب فولتا العليا لمدة موسمين، ثم قام بتدريب منتخب السنغال لمدة 3 سنوات وتحديدا من 79 وحتى 82، بعدها رحل لمنتخب كوت ديفوار حتى 85، ثم انتقل لتدريب منتخب زائير حتى عام 89، وفى عام 89 انتقل لتدريب منتخب غانا حتى 1995، ومن 95 حتى 97 انتقل لتدريب منتخب بنجلاديش ومنه انتقل لقيادة المنتخب السعودى حتى 99 .

تجربة الزمالك

تولى أتوفيستر تدريب الزمالك فى الدور الثانى فى عام 99 وكان الفريق الأبيض قد خسر الدورى بشكل كبير وكان توليه المسؤولية قبل مباراة الأهلى بأربعة أيام وكانت المفاجأة أن أتوفيستر حقق الفوز على الأهلى وأظهر عبقرية غير عادية خلال اللقاء وكان هذا هو الفوز الأول للزمالك على الأهلى بعد خمس سنوات من الهزائم المتتالية.

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وطوال عامين تولى فيهما أتوفيستر تدريب الزمالك كسر احتكار الأهلى لبطولة الدورى المصرى لمدة سبع سنوات متتالية وفاز بها مع الزمالك ثم فاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس لأول مرة فى تاريخ الزمالك وبأول بطولة للسوبر المصرى وقبل رحيله بأيام فاز بكأس مصر.

الزمالك يحقق كأس الكئوس الأفريقية

عام 2000، قاد الألمانى أوتوفيستر الزمالك للتتويج ببطولة كأس الكئوس الأفريقية، على حساب كانون ياوندى الكاميرونى بعدما حقق فوزا كبيرا فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4 / 1، ليتلقى هزيمة فى مباراة الذهاب بثنائية نظيفة إلا أنها كانت كافية لتتويج الفريق باللقب.

"نكسة" مباراة الستة

بعدما تولى أوتوفيستر قيادة الزمالك وأحكم قبضته على مقاليد الأمور داخل صفوف الفريق، وحقق بطولة الدورى فى الموسم الأول له، وكان متفوقا فى الموسم الثانى، خاض لقاء الدورى الثانى فى عام 2002 بشكل استعراضى ليخسر الهزيمة التاريخية له على مدار تاريخ الفريق الأبيض بنتيجة 6/1 وهى النتيجة الأسوأ للفريق الأبيض على مدار تاريخه فى لقاء القمة

أوتوفيستر يقود المصرى البورسعيدى

فى سنة 2005 نجح سيد متولى رئيس النادى المصرى فى التعاقد مع أوتوفيستر لقيادة الفريق الأخضر، إلا أن تلك التجربة لم تكن ناجحة الخواجة الألمانى ورحل فى نفس الموسم دون وضع أى بصمة مع الفريق البورسعيدى .