شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن شوقي: 110 جنيهات راتب الفئة الأولى فى الأهلي خلال الثمانينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن شوقى، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الفئة الأولى للاعبين داخل القلعة الحمراء فى فترة الثمانينات وتحديدا عام 84 كانت تتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 110 جنيهات .

وتضم كتيبة النادى الأهلى وقتها كوكبة من النجوم، على رأسهم محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبو زيد وأحمد شوبير وثابت البطل وضياء السيد وحسام البدرى وآخرين.

وأضاف أيمن أشرف، فى تصريحات تليفزيونية، "مرتبات الفئة الأولى كانت فى موسم 84 110 جنيهات شهريا، وكانت هناك مكافآت على المباريات تصرف بشروط معينة، مثل تحقيق الفوز فى 5 مباريات متتالية وفى حال الخسارة يتم خصم جزء كبير منها".

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من ناحية أخرى، حرص أيمن شوقى نجم الأهلى والكرة المصرية السابق على دعم مؤمن زكريا صانع العاب الفريق الأحمر أثناء علاجه فى الولايات المتحدة خاصة أن أيمن شوقى يقيم هناك منذ فترة.

وحرص أيمن شوقى على التواجد مع مؤمن زكريا فى خطوات علاجه الأولى وتوفير كافة الدعم للاعب.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادى موافقة الجهة الإدارية.

وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية فى علاج اللاعب، ليؤكد الأهلى أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر فى دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.