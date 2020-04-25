شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى (1).. "طوبة" في ليلة رمضانية تعصف بأحلام المصريين المونديالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشت الكرة المصرية عددا من الأزمات والحوادث الأليمة في شهر رمضان كما عاشت أيضا لحظات من المجد والتألق، ولطالما كان الشهر المبارك مسرحا للانتصارات والانكسارات في تاريخ الكرة المصرية، فدائما ما ترتبط الأحداث الرياضية في هذا الشهر بذاكرة المشاهدين والجماهير.

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في لقاء هو الأشهر بتاريخ الكرة المصرية، استضاف خلاله منتخبنا الوطني نظيره الزيمبابوي تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الوصول للمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 1994، وتكفل الغاني «لامبتي» مراقب المباراة بمساعدة المدير الفني للضيوف من اخراج مسلسل الاطاحة بالمصريين من التصفيات، حيث أشار تقرير المراقب إلى القاء أحد مشجعي مصر «طوبة» تسببت في اصابة المدير الفني لزيمبابوي، لتُحرم مصر من انتصارها ويقرر الاتحاد الدولي”فيفا” اعادة اللقاء في مدينة ليون بفرنسا، ليودع الفراعنة التصفيات عقب تعادل لا يسمن ولا يغن من جوع.