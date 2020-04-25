شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة يتفوق على كلوب وسيميونى فى ترتيب مدربى العالم آخر 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع maxifoot فى مقال أصدره اليوم السبت 2020، عن قائمة أفضل 50 مدربا فى العالم خلال العقود الأخيرة بداية من سنة 1990.

وتصدر المدرب الأسكتلندى أليكس فيرجسون ترتيب أفضل المدربين فى العالم خلال العقود الأخيرة، بعد قيادته نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى لتحقيق البريميرليج فى 13 مناسبة، وفاز مرتين بدورى أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر.

وجاء الألمانى يورجن كلوب فى الترتيب 36 عالميا فيما حل دييجو سيميونى فى الترتيب 38 عالميا.

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هذا الترتيب اعتمد على معيار النقاط، حيث تسند 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالتشامبينزليج و30 نقطة لصاحب تتويج بكؤوس قارية.

واحتل المدرب السابق للمنتخب التونسى والنجم الساحلى والترجى الرياضي روجى لومار المركز 49 عالميا بعد إحرازه لعديد الألقاب على غرار كأس أوروبا عام 2000 وكأس القارات سنة 2001 مع المنتخب الفرنسى إضافة إلى قيادته منتخب تونس فى تحقيق كأس أفريقيا لأول مرة فى تاريخه سنة 2004.