تايمز: بريميرليج قد يعود في الثامن من يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" استئناف منافسات المسابقة في الثامن من شهر يونيو المقبل، على أن تنتهي في السابع والعشرين من شهر يوليو، إذا تمت تهيئة جميع الأوضاع لذلك.

وتبعًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، جاء قرار استئناف منافسات "بريميرليج" دون حضور جماهيري، بعد محادثات مع مسؤولي اتحادات رياضية أخرى، وكذلك مع الحكومة البريطانية.

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وأضافت الصحيفة البريطانية أن ما يقرب من 400 شخص سيتواجدون في الملاعب خلال المباريات، مع ضرورة إجرائهم اختبارات فيروس كورونا، بنتيجة سلبية.

وكانت منافسات كرة القدم قد توقفت بالأراضي البريطانية في النصف الأول من شهر مارس الماضي، عقب تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد.

وتتبقى 92 مباراة في موسم 2019/2020 بالدوري الإنجليزي الممتاز، تمثل منافسات 9 جولات متبقية، بالإضافة إلى مواجهتين مؤجلتين.