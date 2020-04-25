محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:
حذرت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية من استئناف منافسات كرة القدم، قبل وضع جميع الترتيبات اللازمة بشأن الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا.
وتوقفت منافسات كرة القدم في معظم أنحاء العالم منذ النصف الأول لشهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد.
وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في بيان أصدرته اليوم السبت: "من الواضح أنه قبل أي استئناف لنشاط كرة القدم، يجب وضع ترتيبات مناسبة لاختبارات للمشاركين، وهذا أمر محوري في خطتنا الحالية، كما هو الحال بالنسبة للتأكد من عدم وجود أي تأثيرات سلبية على البلاد."
وكانت تقارير بريطانية أكدت أن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يخططون لاستئناف نشاط الدوري الإنجليزي الممتاز دون حضور جماهيري، خلال شهر يونيو المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر الاختبار أولا.. استئناف كرة القدم في إنجلترا مرهون بإجراءات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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