الخليج 365 يكشف كواليس عرض المصري لتعديل وتمديد عقد كريم العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد مصدر بنادي المصري البورسعيدي، إن عبدالظاهر السقا المدير الرياضي للفريق، يتفاوض مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق لتمديد وتعديل عقده خلال الفترة الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة: "العراقي كان يتقاضى في عقده ٣٠٠ الف جنيه، واتفق السقا معه على تعديله ليصبح مليون و٣٠٠ الف جنيه".

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وأضاف: "من الصعب التفريط في اللاعب خلال الفترة المقبلة نظرا لأزمة القيد الذي يعاني منها الفريق".

وتابع المصدر: "طارق العشري المدير الفني للفريق يرفض تماما التفريط في أي لاعب في الفترة الحالية".

وأتم: "العراقي يتبقى في عقده موسمين ونصف والمصري يسعى لتمديد العقد لمدة ثلاث مواسم أخرى وتعديله ماديا".