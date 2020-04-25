"وقع للأهلي قبل سيد معوض ولا يعلم سر فشل الصفقة".. كابتن بتروجيت يروي حكايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

ترك معسكر فريقه في 2008 وعاد للقاهرة للتوقيع لصفوف الأهلي بعدما أتفق معه عدلي القيعي لكن توقفت الصفقة فجآة، فتحول لكابتن تاريخي في بتروجت.. أسامة محمد، الذي ارتدى القميص البترولي طيلة 12 سنة ضيف أول حلقات " حكاية كباتن " التي تُنشر على موقع الخليج 365.

كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟

بدأت مع مركز شباب ملوي لمدة عامين وبعد ذلك انتقلت لنادي تليفونات بني سويف لمدة ثلاث سنوات ثم انتقلت لبتروجيت وقضيت معهم 12 عام.

ما هي أصعب الأوقات التي قضيتها بصفوف الفريق ببتروجيت؟

أصعب فترة مررت بها بعدما رفض الفريق انتقالي لصفوف النادي الأهلي في هذا الوقت كان الفريق بمعسكر بالأسكندرية وتركت المعسكر وعدت للقاهرة للتوقيع بعدما تم الاتفاق مع مهندس عدلي القيعي على كل شئ، ثم فوجئت بتوقف الانتقال للأهلي وحتى الآن لا أعرف السبب كان ذلك موسم 2008 وقت تواجد مانويل جوزيه مع الأهلي قبل التعاقد مع سيد معوض كنت سأنضم مع أفضل جيل للأهلي وأعتقد أن سبب توقف الصفقة بسبب رئيس النادي في هذا الوقت والشروط التي تم وضعها.

كيف ترى مشوارك مع بتروجت ووجودك ككابتن تاريخي للفريق؟

أنا راضي عن الفترة التي قضيها في بتروجيت وأول موسم قضيته في الفريق كان أحد أفضل الأوقات لي معهم وكان أفضل جيل للفريق في هذا الوقت كان أول موسم لي معهم في الممتاز ب ثم صعدنا أول عام تواجدنا في المركز السابع ثم الخامس ثم الثالث وكنا الجيل الذي صنع النادي لذلك أنا راضي تماما عن تاريخي ومشواري مع الفريق واستطعت أن أصنع إسم خارج الأهلي والزمالك.

لماذا لم تتواجد مع المنتخب؟

لم أخذ حقي مع المنتخب لأن الطبيعي كان انضمام لاعبي الأهلي والزمالك ودائما كانت الأولويه لهم.

هل ترى أنك ظلمت وأنك كنت تستطيع بناء تاريخ أكبر إذا انتقلت لنادي كبير؟

بالتأكيد ومثلما ذكرت كان هناك مفاوضات أهلي وزمالك ومفاوضات قوية وانضممت للمنتخب موسم 2008 مع كابتن حسن شحاتة وبالتأكيد لو انضممت لأي نادي منهم كان سيتغير الكثير في مشواري على الأقل جماهيريا وبطولات وتواجدك بأحد أندية الشركات حتى لو كنت لاعب جيد جدا لن يراك الجميع على عكس الأندية الجماهيرية.

أصعب المباريات التى خضتها بصفوف الفريق البترولي؟

مباريات الأهلي لأننا لم نستطع أبدا أن نفوز على النادي الأهلي لدرجة أن وصل الأمر لعقدة لدينا الزمالك استطعنا الفوز عليه كثيرا وفاز علينا لكن الأهلي لم نستطع أن نفوز عليه.

Advertisements

أفضل إنجاز لك مع الفريق؟

الحصول على المركز الثالث وفي هذا الوقت كان الدوري قوي جدا.

أصعب لاعب واجهت صعوبة باللعب عليه في الملعب؟

محمد بركات، مانويل جوزيه دائما كان يدفع ببركات في مركز الظهير الأيمن ولأني كنت أتميز بالسرعه ولأن بركات سريع وحركته خفيفة كان دائما ما يوظفه جوزيه أمامي في الملعب.

لماذا لم نرى بتروجيت في المنافسة دائما على لقب الدوري؟

بعد رحيل كابتن مختار مختار بدأ الفريق في التفكك ورحل عدد كبير من اللاعبين ولم يكن لدينا البدائل وعانينا كثيرا وكاد الفريق أن يهبط مرة اخرى وفي نفس الوقت لم يتم إحضار بدائل جيدة للراحلين.

من أفضل المديرين الفنيين التي لعبت تحت قيادتهم؟

كابتن مختار مختار.

رأيك في موقف حسام عاشور ونصيحه له بصفتك كابتن تاريخي للفريق؟

عاشور تاريخ كبير لا يمكن الاستهانة به وهو أكثر لاعب في الدوري المصري تتويجا بالبطولات وله تاريخ كبير وانجازات مع الاهلي لا يمكن انكارها، أنا متأكد أن رحيله هو وجهة نظر فنية بحته وأن مجلس إدارة الأهلي كان يرغب بالتجديد له عام إضافي لكن الأمر حق أصيل للمدير الفني.

وأنا أنصح عاشور بأن يختتم مشواره بالنادي الأهلي لأنه في حال رحيله حتى لو استمر لعام أو اثنين بالملاعب لن يحقق أكثر مما حققه لذلك أتمنى أن يعتزل بالأهلي ويصبح كادر من كوادر النادي والفريق وأن يحافظ على تاريخه وألا يفكر باللعب لنادي آخر.

أوصف مشوارك لمدة 12 عام في كلمات

أتشرف بمشواري مع بتروجيت والنادي هو من صنع أسمي وأتشرف بالنادي واتمنى عودته للدوري الممتاز مرة أخرى واحنا عملنا النادي والنادي عملنا.

كيف ترى مشوارك بعد الإعتزال؟

أنا متواجد بالجهاز الفني مع الانتاج الحربي وبكتسب خبرات مع كابتن مختار هذه الفترة وبدرس وأتمنى أن أكون مدير فني في وقت من الأوقات.