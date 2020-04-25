فضيحة فساد تهدد أوليمبياكوس وأتروميتوس بالهبوط للدرجة الثانية

كشفت وسائل إعلام يونانية عن فضيحة فساد كبرى للتلاعب بالمباريات في الدوري اليوناني عام 2015 والتي باتت تهدد فريق أوليمبياكوس أبرز فرق كرة القدم اليونانية بالهبوط لدوري الدرجة الثانية. وكشفت وسائل الإعلام عن تورط 15 شخصا بالضفة الى نادي أتروميتوس، وفقاً للمادة الـ27 من لوائح السلوك بالاتحاد اليوناني لكرة القدم. ويواجه الناديان إضافة للأشخاص المتورطين، ومن بينهم رئيس ومالك نادي أوليمبياكوس إيفانجيلوس ماريناكيس والذي يمتلك نادي نوتنهام فورست بالتشامبيون شيب ليج. ومالك نادي أوليمبياكوس إيفانجيلوس ماريناكيس والذي يمتلك نادي نوتنهام فورست بالتشامبيون شيب ليج. ويواجه الناديان خطورة الهبوط لدوري الدرجة الثانية إضافة لغرامات قد تصل لثلاثة ملايين يورو لكل فريق وحرمان الأشخاص المتورطين من العمل بالرياضة مدى الحياة.

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